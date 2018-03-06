Путин снялся в проморолике к ЧМ-2018

В официальном аккаунте в Twitter чемпионата мира по футболу 2018 года ровно за 100 дней до начала соревнований появился проморолик, в котором 100 раз чеканили мяч звезды мирового футбола. В самом конце записи в мяч играли президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино.