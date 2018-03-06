06 марта 2018, 13:59
Путин снялся в проморолике к ЧМ-2018
В официальном аккаунте в Twitter чемпионата мира по футболу 2018 года ровно за 100 дней до начала соревнований появился проморолик, в котором 100 раз чеканили мяч звезды мирового футбола. В самом конце записи в мяч играли президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино.
#ЧМ2018: остается всего 💯 дней до старта!🙌🙌🙌 pic.twitter.com/gszN468RJR— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 6 марта 2018 г.
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