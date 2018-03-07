Coca-Cola выпустит в Японии свой первый алкогольный напиток

Впервые за 125-летнюю историю крупнейший производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company решила выпустить алкогольный напиток. Об этом узнала Financial Times.

Причиной эксперимента стал интерес компании к японскому рынку слабоалкогольных напитков крепостью не более 5%. Речь идет о напитках с фруктовыми вкусами «чжухай», спрос на которые в последнее время растет. Источник газеты сообщил, что он готовится из крепкого алкогольного напитка сетю, газированной воды и ароматизаторов.

О возможном выпуске слабоалкогольной продукции в ноябре 2017 года говорил исполнительный директор и президент The Coca-Cola Company Джеймс Квинси. Но он не называл конкретных дат или деталей нового проекта.

«Coca-Cola всегда целиком сосредоточивалась на безалкогольных напитках, и пока это лишь скромный эксперимент для определенного сегмента нашего рынка», - заявил президент японского подразделения компании Джордж Гардуньо. Он добавил, что в других странах ждать появления слабоалкогольных напитков пока не стоит.