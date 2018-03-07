Украина изучит возможность ареста иностранных активов «Газпрома»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Минюсту страны совместно с «Нафтогазом Украины» скоординировать действия «для возможного ареста активов "Газпрома" по всему миру в случае невыполнения решений Стокгольмского арбитража». Об этом Гройсман написал на своей странице в Facebook.

«Должны объединить все наши усилия для того, чтобы заставить "Газпром" выполнять все свои обязательства. А за невыполненные обязательства — нести серьезную ответственность», — добавил глава правительства.

Ранее Стокгольмский арбитраж рассмотрел взаимные иски «Газпрома» и «Нафтогаза» и обязал российскую компанию выплатить украинской 2,6 млрд долларов.

«Газпром» решил опротестовать это решение, кроме того компания через Стокгольмский арбитраж намерена расторгнуть контракты с «Нафтогазом» на поставки и транзит газа.

Компания вернула Украине предоплату за поставки газа в марте и отказалась поставлять газ в республику.