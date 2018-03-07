Представители фонда Керимова вошли в совет директоров «Возрождения»

Акционеры российского банка «Возрождение» выбрали новый состав совета директоров. В него вошли представители фонда Bonum Capital Сулеймана Керимова, сообщает «Интерфакс».

Ранее стало известно, что Керимов ведет переговоры о покупке «Возрождения» через Bonum Capital.

Это подтверждал представитель фонда Антон Аверин.

В совет директоров «Возрождения» помимо Аверина вошли председатель совета директоров Bonum Capital Мурат Алиев, глава «Бонум менеджмент» Максим Мещеряков, директор Bonum Capital по корпоративному развитию Александр Сидоров, руководитель «Бонум инвестментс» Александр Федоров.

Как сообщили РБК в «Возрождении», вхождение пяти представителей Bonum Capital в совет директоров банка свидетельствует о намерении фонда стать акционером кредитной организации.