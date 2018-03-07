На месте крушения вертолета в Чечне нашли выжившего

На месте крушения вертолета Ми-8 в Чечне обнаружен выживший. Об этом «Интерфаксу» сообщили в штабе по ликвидации последствий аварии.

«По последним данным, в результате аварии погибли шесть человек, один из находившихся на борту обнаружен живым, принимаются меры по оказанию ему медицинской помощи», — заявили там.

Вертолет Погранслужбы потерпел крушение сегодня у горы Тебулосмта (Тулой-Лам). В районе аварии, по данным собеседника агентства, «сгустился туман, наблюдалась плохая видимость».

Следственный комитет России возбудил дело по статье «Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия».

«Установлено, что вертолет войсковой части выполнял плановый полет. При заходе на посадочную площадку, находящуюся в горной местности, Ми-8 столкнулся с землей», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.