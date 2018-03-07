В ЦИКе не увидели агитации в показе фильма «Крым» в день тишины

Фильм Алексея Пиманова «Крым» является художественным, поэтому его можно транслировать в день тишины — накануне выборов президента РФ, когда запрещена любая агитация. Об этом «Интерфаксу» заявил ЦИК Евгений Шевченко.

«Я считаю, что можно. Он художественный. Это все равно, что мы фильмы о Великой Отечественной войне смотрим, только это современный фильм на фоне крымских событий», — сообщил Шевченко.

В свою очередь, секретарь ЦИКа Майя Гришина отметила, что «жалоб в Центризбирком по поводу трансляции фильма пока не поступало».

Премьера фильма на телевидении пройдет на Первом канале 17 марта. Выборы состоятся 18 марта.