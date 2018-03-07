МИ-5 заинтересовалась смертями жены и сына Скрипаля

Лондонские следователи, которым поручено установить причину отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, решили также изучить обстоятельства смерти его жены и сына, пишет британская газета The Times.

Людмила Скрипаль – супруга бывшего разведчика, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании и помилованного в обмен на освобождение раскрытых спецслужбами США российских агентов, – умерла осенью 2012 года в результате онкологического заболевания.

Сын Скрипаля Александр скоропостижно скончался в Санкт-Петербурге в прошлом году, причиной смерти назвали внезапную острую печеночную недостаточность.

Британский таблоид The Daily Mail также напоминает, что в 2016 году скончался и старший брат Сергея Скрипаля Александр, проживавший в России.

Антитеррористическое подразделение лондонской полиции и МИ-5, которые расследуют отравление экс-сотрудника ГРУ, прорабатывают несколько версий. Первая была связана с «поддержкой» российских властей, вторая предполагает, что попытка убийства Скрипаля организована «соперничающей фракцией», пытающейся таким образом дискредитировать Россию и ее лидера Владимира Путина. Кроме того, рассматривается «бытовая версия».

Предположительно, Скрипаль отравился фентанилом – синтетическим опиоидом, который применяется в медицине для анестезии. Они с дочерью попали в реанимацию в тяжелом состоянии после посещения торгового центра в Солсбери.

Глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон уже заявил, что, если по итогам расследования в деле будет найден «российский след», Лондон отреагирует «ответными мерами» – например, сократит состав своей официальной делегации на чемпионате мира по футболу 2018 года (за счет чиновников, а не спортсменов).