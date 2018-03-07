Комиссия Думы по этике попросила Слуцкого дать письменные показания

Думская комиссия по этике попросила депутата, главу комитета по международным делам Леонида Слуцкого дать письменные показания на обвинения в домогательствах. Об этом сообщил глава комиссии Отари Аршба.

«Направлены письменные запросы коллеге Слуцкому, чтобы он дал письменные объяснения по тем вопросам, в которых его обвиняют. После этого комиссия может собраться и начать рассматривать вопрос по существу в рамках своей компетенции», — заявил «Дождю» Аршба.

Глава комиссии уточнил Русской службе BBC, что комиссия обсудит поседение Слуцкого после 19 марта.

По словам Аршбы, некоторые из тех, кто обратился в комиссию по этике, также написали заявления в прокуратуру.

Однако по данным Русской службы BBC, ни одна из журналисток, жаловавшихся в думскую комиссию на Слуцкого, заявление в прокуратуру не писала.

Ранее три журналистки открыто заявили о домогательствах Слуцкого. Одна из них, корреспондентка Русской службы BBC Фарида Рустамова, представила своему изданию запись беседы с депутатом. Согласно расшифровке разговора, парламентарий предлагал журналистке стать его любовницей.