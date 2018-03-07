Путин рассказал подробности своего решения по Крыму

В фильме журналиста Владимира Соловьева «Миропорядок 2018» президент РФ Владимир Путин, давая интервью автору, заявил, что не сомневался в применении против России санкций из-за воссоединения с Крымом.

«Принимая эти решения, я, конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира», — цитирует главу государства «Интерфакс».

По словам Путина, на чаше весов лежали «судьбы миллионов людей — а в Крыму проживает более 2 миллионов человек, тем более тех, которые хотят вернуться в Россию». На другой чаше оказались «сложности в отношении с другими странами». В такой ситуации, считает президент РФ, люди «несопоставимо важнее».

Путин предположил, что, возможно, «кто-то сознательно нас подвинул к такой черте, оказавшись на которой, мы должны были действовать так, как действовали», — однако мало кто ожидал, что эти действия будут столь быстрыми и решительными.

«Наши оппоненты и наши партнеры выработали очень правильную тактику и в известной степени своих целей, конечно, добиваются, но я думаю, что мы все равно в долгую выиграем», — подытожил российский лидер.