Украинские пограничники проверят данные о поездке Собчак в Крым

Госпогранслужба Украины проверит информацию о посещении Крыма кандидатом в президенты России от «Гражданской инициативы» Ксенией Собчак. Об этом РИА Новости сообщил помощник главы ведомства Олег Слободян.

По его словам, если подтвердится, что Собчак посещала полуостров без согласия Киева, ей могут запретить въезд на Украину сроком на три года.

Ранее сегодня бывший прокурор Крыма, ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила: «Собчак была в Крыму в апреле 2014 года, в том числе и у меня в гостях, сразу после возвращения Крымского полуострова в состав России, и тогда никакого разрешения не спрашивала у киевских властей».

Накануне стало известно, что кандидат решила посетить Крым через территорию Украины и направила соответствующий запрос украинским властям.

С началом предвыборной кампании Собчак не раз заявляла, что Крым — это украинская территория.

В 2015 году она говорила: «Для меня, как для большинства подростков в советские времена, Крым — это позитивные эмоции: каникулы, первая любовь и тому подобное. Если бы я была президентом, то, возможно, сама тоже осмелилась бы на присоединение Крыма».