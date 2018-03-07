Грудинин с цветами извинился перед Собчак за Жириновского

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин пришел на эфир «Первого канала», чтобы извиниться перед своей коллегой Ксенией Собчак за грубость лидера ЛДПР Владимира Жириновского и поздравить россиянок в 8 марта.

«У нас тут такой коллектив, но только одна женщина. И тут как-то один из присутствующих здесь кандидатов обидел ее и до сих пор не извинился. Я считаю, что все мужчины, которые стоят здесь, тоже причастны, к сожалению, к такой неприятной вещи, как обида Ксении Анатольевны. От лица всех мужчин я хочу извиниться перед ней», — сказал Грудинин. Однако добавил, что Собчак победить в выборах не удастся.

Грудинин вновь отметил, что «это не дебаты», и участвовать в них он не собирается.