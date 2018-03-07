ЦИК не нашел оснований для отмены регистрации Грудинина

Заместитель председателя российского Центризбиркома Николай Булаев подчеркнул, что правовые основания для рассмотрения вопроса об отмене регистрации кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина отсутствуют, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ЦИК собирается обсудить поступившие от швейцарских налоговиков данные о зарубежных банковских счетах политика, которые не были закрыты на момент его регистрации кандидатом в президенты РФ. Однако в повестке заседания этот вопрос не значился, потому что, как пояснил Булаев, по этому поводу не требуется принимать официальных документов.

Еще накануне стало известно, что ЦИК не собирается аннулировать регистрацию Грудинина из-за швейцарских счетов. Однако на избирательных участках 18 марта будут размещены информационные материалы о нем с использованием сведений, предоставленных российской стороне налоговыми органами Швейцарии.