Сирийская группировка взяла ответственность за крушение российского Ан-26

Исламистская группировка «Джейш аль-Ислам» взяла на себя ответственность за крушение самолета Ан-26 Минобороны РФ в Сирии. Об этом сообщает ливанское издание Ad-Diyar.

Согласно заявлению группировки, боевики сбили самолет в 100 метрах от земли при заходе не посадку.

По их словам, это стало ответом на операцию сирийских правительственных сил в пригороде Дамаска — Восточной Гуте.

Ранее Минобороны России сообщило, что самолет рухнул около аэродрома Хмеймим. Предварительной причиной крушения назвали техническую неисправность воздушного судна. В военном ведомстве отрицали возможность того, что самолет был сбит. В результате крушения погибли 39 человек — все они были военными.