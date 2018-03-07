МИД Украины назвал «шизофренией» запрос Собчак на поездку в Крым

Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин выразил удивление по поводу запроса от кандидата в президенты РФ Ксении Собчак на поездку в Крым через территорию Украины с целью проведения предвыборной агитации.

«Меня все о Собчак и оккупированный Крым спрашивают, как будто других тем нет. Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым - это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании нелегитимных выборов на оккупированной территории — это точно шизофрения. Конечно, политическая», — написал Климкин в своем Twitter.

По его словам, если Собчак желает встретиться с крымскими татарами, то ей следует приехать в Киев и пообщаться с представителями запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа». Глава МИД Украины напомнил, что эта организация запрещена в Крыму (решение о ее запрете принимал в 2016 году крымский суд), но «признана во всем мире».

Напомним, Ксения Собчак накануне сообщила, что направила в украинское посольство письменный запрос на посещение Крыма с проездом по территории Украины. «Я считаю, что это правильно», — заявила кандидат в президенты, заверив, что при отсутствии разрешения на полуостров не поедет.

Ранее Собчак заявляла, что считает Крым украинским с точки зрения международного права, а его воссоединение с Россией — незаконным. Она также обещала не вести там предвыборную агитацию.

Между тем сегодня утром высокопоставленный дипломат из украинского посольства в Москве сообщил журналистам, что никакого запроса от Собчак диппредставительство не получало.