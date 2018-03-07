Путин привык к званию главного мирового злодея

В интервью для документального фильма «Миропорядок 2018» российский президент Владимир Путин сообщил, что его не задевает звание главного мирового злодея, которым наделяют его некоторые западные СМИ.

Глава государства также отметил, что эмоционально его такие ярлыки не затрагивают.

«Я к этому давно привык. Есть очень хорошие ориентиры, очень хорошие маяки. Этот маяк — интересы Российской Федерации и его народа. Если я чувствую, что я никуда не свернул, иду правильно, все остальное меня вообще не интересует», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что от задач «первостепенной важности для своей страны» подобные разговоры его не отвлекают. Кроме того, он признался, что, как и большинство россиян, является оптимистом.

«Оптимист! У нас страна такая — мы все оптимисты, настроены на самое лучшее в будущем», — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин заявил в интервью, что применит ядерное оружие, если на страну будет совершено нападение. Он подчеркнул, что ему не нужен мир без России.