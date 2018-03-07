Собчак попала в базу данных украинского «Миротворца»

Кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак попала в базу данных украинского сайта «Миротворец», говорится в твиттере ресурса.

Сайт поздравил ведущую «с двойным праздником»: наступающим 8 Марта и попаданием в свою базу.

Ресурс «Миротворец» выкладывает личные данные тех, кого считает противниками украинских властей, и то, что именно они нарушили.

На странице, посвященной Собчак, говорится, что она посещала Крым в 2014 году, уже после его присоединения к России.

Ранее депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская напомнила, что Собчак была в Крыму в апреле 2014 года и была у нее в гостях.

В марте 2018 года Собчак обратилась к украинским властям с просьбой разрешить ей поехать в Крым. Въезжать на полуостров она хотела через украинскую территорию.