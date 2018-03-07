Путин подписал закон о повышении МРОТ

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). С документом можно ознакомиться на интернет-портале правовой информации.

С 1 мая 2018 года МРОТ сравняется с прожиточным минимумом и достигнет 11 163 рублей в месяц. Закон улучшит финансовое состояние трех миллионов человек, в том числе, 1,6 млн сотрудников государственных и муниципальных предприятий.

Ранее планировалось приравнять МРОТ к прожиточному минимуму в 2019 году, однако Путин предложил ускорить решение.

Правительство собирается выделить регионам 20 млрд рублей дополнительной финансовой помощи на повышение МРОТ.