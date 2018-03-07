Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники.

По их данным, на такое вещество указывают медицинские и химические данные, а также последствия для жертв отравления.

Источники не сообщили, о каком именно веществе идет речь, отмечая, что наиболее известные отравляющие субстанции этого класса — газы VX и зарин.

Ранее сегодня британская полиция обещала официально сообщить о веществе, которым были отравлены Скрипаль и его дочь.

Также сообщалось, что в районе, где произошло отравление, были госпитализированы еще две женщины.

В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам заключения за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году его и еще нескольких шпионов обменяли на группу агентов российских спецслужб, рассекреченных в США, в том числе Анну Чапман. Позднее Скрипаль поселился в Великобритании.