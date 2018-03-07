Президент РФ перечислил достоинства американского коллеги

Российский лидер Владимир Путин в рамках фильма «Миропорядок-2018» рассказал журналисту Владимиру Соловьеву о своем отношении к американскому коллеге. По его словам, он не разочарован в Дональде Трампе – с ним можно искать компромиссы и договариваться. Однако взаимодействию с Белым домом мешает сама американская система, которую президент РФ назвал неэффективной и непредсказуемой.

«В чисто человеческом плане он произвел на меня очень хорошее впечатление. Мне кажется, что он взвешенный — но при всей эпатажности поведения, к которой, видимо, человек привык в силу предыдущего своего жизненного опыта и рода деятельности, когда мы говорили о делах, он вникает в проблемы, он коммуницирует, он слушает собеседника», – цитирует отзыв Путина о Трампе РИАНовости.

Что касается упомянутой российским лидером неэффективной и непредсказуемой американской системы, то она, по его словам «сама себя поедает». В качестве примера неудачного взаимодействия с этой системой он привел события 2014 года, когда «американские партнеры» вышли на Москву с просьбой «сделать все, чтобы Янукович не применил армию, чтобы оппозиция освободила площади, административные здания и перешла к выполнению достигнутых соглашений о нормализации ситуации».

Эта просьба была выполнена, однако через день на Украине произошел государственный переворот, который США «фактически совершили своими руками». Тем самым, по словам Путина, они «загнали себя в угол», потому что теперь вынуждены поддерживать нынешнюю украинскую власть.