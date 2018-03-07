Глава ЦИК предложила поставить точку в деле Грудинина

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что нужно поставить жирную точку в ситуации с иностранными счетами кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Ее слова приводит РИА Новости.

«Оснований для снятия Павла Николаевича Грудинина как кандидата нет. Есть его заявление, что все счета закрыты, он это заявление подал до дня официальной регистрации, до 12 января. Нет оснований, по нашему законодательству. Но поскольку он нас недостоверно проинформировал, мы обязаны, в соответствии с законом, опубликовать данные о недостоверности предоставленной информации. Это не вопрос, хотим или не хотим, мы обязаны», — отметила Памфилова.

Она выразила надежду, что на эту тему больше не будет «никаких спекуляций, инсинуаций». «Мы отвечаем за каждое слово, у нас есть все необходимые документы, в том числе из налоговой. Поэтому отвергаю все спекуляции, которые, естественно, последуют», — заявила председатель ЦИК.

Памфилова обратилась к СМИ с просьбой достоверно изложить эту информацию: «Чтобы у наших избирателей не создавалось ощущения того, что незаслуженно, несправедливо, от страха или еще от чего-то одного из кандидатов просто так испугались, что дальше некуда. Давайте поставим жирную точку в отношении всех этих счетов кандидата Павла Николаевича Грудинина».