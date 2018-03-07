Глава думского комитета по вопросам семьи заступилась за Слуцкого

Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заступилась за депутата Леонида Слуцкого и заявила о неподобающем внешнем виде журналисток Госдумы.

«Эти девочки-журналистки ходили бы поприличнее, одевались бы, ведь это государственное учреждение, а не ходили с голыми пупками», — сказала парламентарий «Эху Москвы».

Она также поддержала спикера Вячеслава Володина, заявившего журналисткам: «Если вам опасно работать в Думе, меняйте работу».

«Правильно Володин говорит, я его поддерживаю полностью. Если им здесь страшно, и здесь их обижают, не надо сюда ходить. А то я смотрю, они целыми днями сидят здесь в буфетах бесконечно, а потом напишут всякую ерунду. Чего только не наслушаешься про Думу, хотя мы здесь с утра до ночи занимаемся работой. Поэтому очень обидно, мне даже за него[Слуцкого] обидно, честное слово, что он попал в эту историю», — добавила Плетнева.

Накануне третья журналистка открыто обвинила Слуцкого в домогательствах. Корреспондент Русской службы телеканала BBC Фарида Рустамова заявила, что у нее есть аудиозапись того момента, где депутат распускает руки.

Между тем, как сообщает Telegram-канал Mash, думская комиссия по этике намерена получить у Слуцкого объяснительную, в которой он должен будет отреагировать на обвинения. Затем документ направят в Генпрокуратуру, которая передаст его в СКР.

Если показания Слуцкого не удовлетворят следователей, СК может послать запрос о снятии с депутата неприкосновенности.