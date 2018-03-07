Власти Волоколамска собрались ввести режим ЧС из-за мусорного полигона

Власти подмосковного Волоколамска намерены ввести в городе режим чрезвычайной ситуации из-за мусорного полигона «Ядрово». Об этом сообщают «Ведомости».

По данным источников издания, такое решение было принято администрацией Волоколамского района на совещании вечером 6 марта.

При этом в администрации города ситуацию пока не прокомментировали, а в правительстве Московской области эту информацию опровергли.

Как сообщают собеседники издания, чиновники готовы объявить чрезвычайную ситуацию в связи с повышенным содержанием в воздухе сероводорода и хлора.

Жители города настаивают на том, что неправильное обслуживание местного мусорного полигона отравляет воздух и воду. Так, 3 марта они провели в городе массовый митинг, который заставил власти перейти к экстренным мерам.

6 марта министр экологии Московской области Александр Коган сообщил, что на полигоне могли произойти выбросы свалочного газа. По данным ведомства, причиной выбросов газа могли стать «недостаточная пересыпка полигона и работа тяжелой техники, нарушившей защитный слой полигона».