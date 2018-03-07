Володин усмотрел в скандале со Слуцким возможную провокацию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил РБК, что все обвинения в адрес главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого (ЛДПР) должны быть проанализированы в рамках правового поля и исходя из презумпции невиновности.

«Там [в обвинениях] есть две стороны, и если в рамках правового разбирательства выяснится, что это была провокация?» — поинтересовался Володин.

Спикер напомнил, что обвинения были предъявлены в разгар предвыборной кампании и журналистками иностранных СМИ.

«Если бы такие обвинения были выдвинуты, скажем, в адрес сенатора Маккейна журналистками Russia Today или «Спутника», то исход был бы предрешен», — заявил председатель Думы. Он предположил, что в США виноватыми оказались бы российские журналистки.

Поздравляя женщин с 8 марта, Володин предложил: «Если вам опасно работать в Думе, меняйте работу».