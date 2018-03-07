Путин подписал закон об охране Росгвардией губернаторов

Президент Владимир Путин утвердил поправки в закон «О войсках национальной гвардии РФ», согласно которым Росгвардия по решению главы государства будет обеспечивать безопасность глав регионов «и иных лиц».

Документ опубликован на портале правовой информации.

Тарифы на охранные услуги будут определяться в порядке, устанавливаемом правительством.

Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования, то есть 3 сентября 2018 года.