В Росгвардии опровергли срыв поставок обезболивающих

В пресс-службе Росгвардии опровергли угрозу срыва поставок наркотических обезболивающих препаратов из-за отсутствия лицензии на охрану у их главного перевозчика — ФГУП «Главный центр специальной связи».

Ранее в Минздраве сообщили, что осенью 2017 года Росгвардия запретила этой организации перевозить лекарства самостоятельно из-за отсутствия лицензии на охрану. Получить ее ФГУП не может, поскольку лицензия выдается только обществам с ограниченной ответственностью.

Чтобы обойти запрет, Минздрав предложил дать возможность «юридическим лицам с особыми уставными задачами», к которым относится и ФГУП, охранять наркотические лекарства без лицензии.

«Информация о якобы затруднениях при поставках наркотических лекарственных средств, применяемых в медицинских целях, в различные регионы страны, не соответствует действительности», — сообщили на это в Росгвардии (цитата ТАСС).

Там добавили, что между ФГУП «Охрана» Росгвардии, Минздравом, «Главным центром специальной связи» и другими учреждениями, задействованными в обороте обезболивающих, «сложилось конструктивное взаимодействие, направленное на решение единой задачи — поставок наркотических лекарственных средств, применяемых в медицинских целях, и минимизация стоимости этих услуг».

«В этих вопросах полное взаимопонимание, и конкретные, практические шаги по реализации этих важных задач», — заверили в Росгвардии.