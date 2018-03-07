МИ-5 связала одну из версий отравления Скрипаля с Россией

Подразделение лондонской полиции по противодействию терроризму, которое ведет расследование отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, и подключившаяся к делу британская контрразведка МИ-5 рассматривают несколько версий, пишет газета The Times со ссылкой на источники в правительстве Соединенного Королевства.

Одной из этих версий является «попытка убийства, связанная с Россией», — «покушение на убийство, спонсированное государством». По словам одного из источников, на нее указывают определенные обстоятельства случившегося.

Кроме того, не исключается вероятность, что причиной отравления Скрипаля стал «личный спор».

Ранее сообщалось, что бывшего российского разведчика и его дочь отравили синтетическим опиоидом, используемым в медицине для анестезии. Они оба попали в реанимацию в тяжелом состоянии.

Российское посольство в Лондоне обратилось к британским властям с просьбой информировать о ходе расследования и состоянии Скрипаля. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предупредил, что если расследование выявит «российский след» в случившемся, то правительство «даст ответ» на это — возможно, связанный с чемпионатом мира по футболу 2018 года.

Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу Великобритании, но затем помилован.