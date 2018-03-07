Путин назвал собственный путь в решении конфликта в Сирии позитивным

В интервью тележурналисту Владимиру Соловьеву в документальном фильме «Миропорядок 2018» российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не перехватывал инициативу в решении конфликта в Сирии. Он отметил, что она пошла своим путем, и это принесло результаты.

«Фокус заключается в том, что мы ничего не перехватывали. Мы просто шли своим путем, и оказалось, что он приносит результаты, положительные результаты для всех», — цитирует ТАСС Путина.

Глава государства назвал состоявшиеся в 2017 году в Сочи трехсторонние переговоры по Сирии между Россией, Турцией и Ираном своего рода финализацией конфликта. По его мнению, утвержденное на саммите АТЭС во Вьетнаме совместное заявление по Сирии с США «в значительной мере перекликается с заявлением в Сочи».

Владимир Путин заявил, что участие в сирийской ситуации было обусловлено насущной необходимостью.

«Мы исходили из реальных данных, которые у нас были и вызывали высшую степень озабоченности. Это данные о 2,5 тысячи боевиков - выходцев из Российской Федерации, 4,5 тысячи - выходцев из среднеазиатского региона, которые могли свободно проникнуть в РФ», — пояснил президент.

Кроме того, развал Сирии грозил появлением активного крупномасштабного террористического очага, считает Путин.

«И иметь у себя под боком второй Афганистан - это удовольствие ниже среднего. Могли бы возникнуть и другие серьезные последствия, если бы мы не сделали то, что сделали, если бы не нанесли удар по террористам, не уничтожили бы их значительную часть в Сирии, если бы не способствовали воссозданию государственных структур на этой территории», — добавил глава государства.

Владимир Путин отметил, что в этом регионе есть интересы не только у стран Ближнего Востока, но и у США, Китая, Индии и России, и к ним надо относиться с уважением.

«Это сложный процесс, но какими бы ни были сложными отношения у стран региона, нам удалось сесть за один стол переговоров и с Турцией, и с Ираном, и мы выступили гарантами определенных договоренностей, которые работают», — напомнил Путин