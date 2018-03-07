Подмосковное МЧС не нашло «посторонних запахов» в Волоколамске

Подмосковное МЧС проверило содержание загрязняющих веществ в воздухе Волоколамского муниципального района Московской области, жители которого оставляли на сайте местной администрации жалобы на «посторонние запахи». Выяснилось, что угрозы здоровью населения нет, а уровень предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не превышен.

Сообщается, что было проведено 13 замеров, почти половину из которых сделал Роспотребнадзор. «В результате проведенных экспресс-исследований превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано. Угрозы для жителей города не выявлено», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Посторонний запах, на который жаловались граждане, сотрудники МЧС также не обнаружили.

Экстренная служба заверила, что находится в постоянном взаимодействии с Роспотребнадзором, Росприроднадзором, министерством экологии и дежурной службой губернатора Московской области.

На сайте МЧС МО размещены рекомендации лицам с «повышенной чувствительностью к загрязнению атмосферного воздуха химическими веществами» избегать длительного нахождения на открытом воздухе, ограничить использование личного автотранспорта, не открывать окна в помещениях и использовать кондиционеры, а также проводить влажную уборку и ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.

Ранее сообщалось, что власти Волоколамска собираются вводить режим чрезвычайной ситуации из-за мусорного полигона.