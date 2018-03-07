Путин рассказал об условиях применения ядерного оружия

Президент РФ Владимир Путин в интервью в фильме «Миропорядок 2018» заявил, что Россия может применить ядерное оружие только в качестве ответного удара.

«Что касается непосредственно этой темы, она, конечно, очень важная, чрезвычайно чувствительна. Хочу вам сказать, и чтобы об этом узнали у нас и за рубежом. Наши планы применения, надеюсь, этого никогда не будет, теоретические планы применения — это так называемый ответный, встречный удар», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что решение об ответном применении ядерного оружия будет принято в случае, если системы предупреждения не только зафиксируют старт ракет, но дадут точный прогноз и траектории полетов, и времени падения головных частей на территорию РФ.

«Да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа, но как гражданин России, как глава российского государства хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если не будет России?» — заявил Путин.