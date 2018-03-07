07 марта 2018, 14:29
Причиной крушения вертолета в Чечне могли стать погодные условия
Согласно предварительной информации, крушение вертолета в Чечне могли спровоцировать неблагоприятные погодные условия в районе падения воздушного судна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Как отметил источник, в результате крушения пять человек погибли и двое пострадали.
Ранее сообщалось о гибели восьми человек при катастрофе. По некоторым данным, вертолет принадлежал пограничной службе.
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