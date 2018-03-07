Причиной крушения вертолета в Чечне могли стать погодные условия

Согласно предварительной информации, крушение вертолета в Чечне могли спровоцировать неблагоприятные погодные условия в районе падения воздушного судна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Как отметил источник, в результате крушения пять человек погибли и двое пострадали.

Ранее сообщалось о гибели восьми человек при катастрофе. По некоторым данным, вертолет принадлежал пограничной службе.