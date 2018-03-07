Захарова предупредила ЕС об американской ядерной угрозе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в создании предпосылок для развязывания ракетно-ядерной войны, пишет РИА Новости.

«Неясно, почему Берлин и другие столицы до сих пор не встревожил безразмерный подход Вашингтона к вопросу об использовании ядерного оружия, позволяющий применить его в случае, как там написано, чрезвычайных обстоятельств, не ограниченных военными сценариями. Подобное понимание своей роли гаранта глобальной безопасности чревато нанесением ядерного удара по всем, кого США сочтут агрессором. Резервируя за собой право на превентивный ядерный удар, в том числе с помощью маломощных ядерных боезарядов, США создают опасные предпосылки для возникновения ракетно-ядерной войны даже в ходе конфликта малой интенсивности, даже, вдумайтесь, в случае киберугроз», — заявила Захарова.

После оглашения президентского послания Федеральному собранию американский лидер Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель назвали безответственным заявление своего российского коллеги Владимира Путина о развитии новых видов ядерного оружия.