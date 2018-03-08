Великобритания готова применить санкции ответ на атаку против Скрипаля

Британские правоохранительные органы пока не выяснили, кто совершил покушение на бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочь. Об этом заявила министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд, передает The Guardian.

На вопрос, считает ли она, что за попыткой убийства стоит Россия, Радд сказала: «Я хочу дождаться, пока у нас будут факты. Я полностью уверена, что полиция сможет их установить».

Отвечая на вопрос, рассматривает ли британское правительство вопрос о высылке российских дипломатов, Радд заявила: «У правительства есть ряд вариантов, включая [высылку] людей, включая санкции и другие вещи, которые оно может сделать, но на данный момент мы не обсуждаем это».

Министр также рассказала, что состояние полицейского, который первым прибыл на место отравления Скрипая, улучшилось. Он пока еще в тяжелом состоянии, но уже может говорить.

Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу Великобритании. Он получил убежище в Соединенном Королевстве после обмена разведчиками в 2010 году.

4 марта его с дочерью Юлией обнаружили без сознания около торгового центра в городе Солсбери.