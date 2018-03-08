08 марта 2018, 13:27
Возле Думы прошли пикеты против Слуцкого
У здания Государственной Думы несколько активистов провели одиночные пикеты против депутата Леонида Слуцкого, которого ряд журналисток обвинили в сексуальных домогательствах.
Одним из пикетчиков, как сообщается в твиттере «Дождя», был шеф-редактор сайта «Ведомостей» Максим Товкайло.
Теперь Максим Товкайло, шеф-редактор сайта Ведомостей, в пикете у Госдумы: https://t.co/iR6jrFTtvh pic.twitter.com/CChk78AQhC— Телеканал Дождь (@tvrain) 8 марта 2018 г.
Телеканал отмечает, что начало акции было запланировано на 12 часов, а съемочные группы федеральных каналов начали собираться перед Думой раньше 11 утра.
В 11:30 мск с плакатом «Депутаты! Мы вас не хотим!» одиночный пикет провела телеведущая, кандидат в президенты Ксения Собчак. После ее ухода ушли и федеральные журналисты.
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