Возле Думы прошли пикеты против Слуцкого

У здания Государственной Думы несколько активистов провели одиночные пикеты против депутата Леонида Слуцкого, которого ряд журналисток обвинили в сексуальных домогательствах.

Одним из пикетчиков, как сообщается в твиттере «Дождя», был шеф-редактор сайта «Ведомостей» Максим Товкайло.

Телеканал отмечает, что начало акции было запланировано на 12 часов, а съемочные группы федеральных каналов начали собираться перед Думой раньше 11 утра.

В 11:30 мск с плакатом «Депутаты! Мы вас не хотим!» одиночный пикет провела телеведущая, кандидат в президенты Ксения Собчак. После ее ухода ушли и федеральные журналисты.