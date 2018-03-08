В новом правительстве Германии сменят главу МИД

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль не войдет в состав будущего коалиционного правительства. Об этом он сообщил в твиттере и фейсбуке.

По словам политика, глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Андреа Налес и и. о. руководителя партии Олаф Шольц уведомили его о том, что он не войдет в состав будущего кабинета министров.

«Как и прежде я остаюсь депутатом Бундестага, избранным в ходе прямых выборов, но теперь заканчивается мое время в руководстве СДПГ», — написал Габриэль.

Он возглавил МИД ФРГ в январе 2017 года. До этого Габриэль был министром экономики и вице-канцлером в правительстве Ангелы Меркель.

Очередные парламентские выборы прошли в Германии 24 сентября 2017 года, однако ни одна партия на набрала абсолютного большинства, а прежние партнеры по большой коалиции — СДПГ и Христианско-демократический союз / Христианско-социальный союз — до марта 2018 года не хотели образовывать новую коалицию.