Беженцы и журналисты попали под минометный обстрел в Восточной Гуте

На выходе из сирийского региона Восточная Гута из минометов были обстреляны 300 семей беженцев.

Сгорели три автомобиля, на которых они ехали, информация о пострадавших уточняется, сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин. Его слова приводят «Интерфакс» и ТАСС.

Колонна беженцев, по словам Золотухина, попала под обстрел в километре от выхода из зоны, где их ожидали родственники. Жители Гуты направлялись в Млеху — район в пригороде Дамаска.

Позднее боевики обстреляли из минометов и сам выход, где были родственники жителей Гуты, а также российские и западные журналисты. Всем находившимся там удалось эвакуироваться, никто не пострадал.