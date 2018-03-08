При стрельбе в школе Алабамы погибла ученица

Один ученик погиб, еще один получил ранение в результате стрельбы в средней школе в американском штате Алабама, передает Al.com со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что скончалась 17-летняя ученица Кортлин Аррингтон. В мае она должна была получить аттестат и собиралась работать медсестрой.

Еще один 17-летний ученик школы был ранен в ногу. Также пострадал сотрудник школы — ему оказали помощь на месте.

Инцидент произошел 7 марта в помещении школы Хаффман в городе Бирмингем.

Полиция считает, что огонь могли открыть случайно.

Мать пострадавшего подростка заявила, что не верит, что у него могло быть при себе оружие.