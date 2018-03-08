В Иране женщину осудили на два года за снятый на улице платок

Суд в Тегеране приговорил женщину, снявшую в знак протеста платок на улице, к двум годам тюремного заключения, пишет The Guardian.

Осужденная решила обжаловать приговор.

Как сообщает RFERL.org со ссылкой на местные СМИ, арестованную зовут Наргесс Хосейни, ей 32 года.

Она была задержана в числе еще более 30 иранок, протестовавших с конца декабря 2017 года против принудительного ношения хиджаба.

До этого женщин, арестованных за хождение с непокрытой головой, приговаривали к коротким тюремным срокам или штрафу в 25 долларов.