08 марта 2018, 15:26
В Иране женщину осудили на два года за снятый на улице платок
Суд в Тегеране приговорил женщину, снявшую в знак протеста платок на улице, к двум годам тюремного заключения, пишет The Guardian.
Осужденная решила обжаловать приговор.
Как сообщает RFERL.org со ссылкой на местные СМИ, арестованную зовут Наргесс Хосейни, ей 32 года.
Она была задержана в числе еще более 30 иранок, протестовавших с конца декабря 2017 года против принудительного ношения хиджаба.
До этого женщин, арестованных за хождение с непокрытой головой, приговаривали к коротким тюремным срокам или штрафу в 25 долларов.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое