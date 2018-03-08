В Воронежской области завели дело о гей-пропаганде из-за листовок против КПРФ

Отдел МВД по Борисоглебску Воронежской области возбудил административное дело по статье о гей-пропаганде среди несовершеннолетних. Поводом послужило распространение агитационных листовок от имени Александра Сухинина — главы местного штаба кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина.

О возбуждении дела прокуратура Воронежской области сообщила в ответ на запрос депутата Госдумы Валерия Рашкина, пишет РБК.

Рашкин пожаловался на распространение листовок 26 декабря 2017 года. В ответе, поступившем депутату, говорится, что дело было возбуждено 19 января.

Как писало борисоглебское издание «РИА Глас-медиа», листовки от имени Сухинина призывали к созданию в селах Борисоглебского округа ЛГБТ-движений.

В ночь на 6 марта 2018 года у Сухинина сожгли машину.