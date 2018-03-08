На 8 Марта McDonald's впервые изменил свой логотип

Корпорация McDonald's в честь Международного женского дня перевернула свой логотип, сделав из стилизованной буквы «М», с которой начинается название компании, букву «W» — первую в слове «women» («женщины»).

Новый логотип можно увидеть в течение дня на американском сайте и в мобильных приложениях компании.

«Впервые в истории нашего бренда мы перевернули его в честь замечательных достижений женщин», — заявила CNN член руководства McDonald's Уэнди Льюис.