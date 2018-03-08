В МИДе возмутились нежеланием Тиллерсона встретиться с Лавровым

МИД России обвинил Госдепартамент США в дезинформации относительно встречи главы МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

В МИДе считают, что в последние пару дней в пресс-службе Госдепа, которой руководит Хизер Науэрт, «что-то как будто сломалось», говорится в заявлении на странице российского ведомства в Facebook.

«При любых обстоятельствах поздравляем Х. Науэрт и, разумеется, всех других сотрудниц госдепа с Международным женским днем!» — отметили дипломаты.

5 марта в МИДе сообщили о предложении Госдепу провести встречу Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии, куда приедут оба министра.

Науэрт позднее заявила: «Мы не получали от российского правительства просьб о встрече с кем-либо, в том числе с госсекретарем».

Лавров, как сообщает ТАСС, 8 марта сказал, что «когда выяснилось, что мы оба будем сегодня вечером в Эфиопии, мы передали соответствующее предложение американцам. Они сказали, что будут думать».

«Два министра будут находиться одновременно в одном отеле. Это же прекрасная возможность поговорить не через прессу, а напрямую. Обсудить комплекс накопившихся вопросов региональной и глобальной повестки», — отмечается на странице МИДа в Facebook.