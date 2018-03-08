В НАТО рассказали о рисках в связи с покупкой Турцией российских С-400

В случае закупки Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 специалисты из России получат доступ к базам данных этого оружия. Об этом во время визита в Вашингтон заявил глава Военного комитета НАТО, чешский генерал Петр Павел, пишет Breaking Defence.

Военачальник отметил, что «ценность системы обеспечивает база данных, которая будет составляться на территории страны — члена НАТО». По его словам, все военные средства союзников по НАТО, размещенные в Турции, также будут наноситься на карту и регистрироваться в российских системах.

Генерал добавил, что для ввода в эксплуатацию С-400 и обучения работы с ЗРК нужно будет пригласить российский персонал.

«Трудно себе представить, что [например] эксперты НАТО будут находиться в России несколько месяцев и наполнять базу данных. Так же сложно себе представить, что российские эксперты будут находиться в стране, входящей в НАТО, и наполнять российскую систему данными альянса», — сообщил Павел.