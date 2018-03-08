08 марта 2018, 16:00
Более 80% опрошенных россиян согласились покупать контрафакт
Примерно 86% россиян, опрошенных юридической компанией BrandMonitor, лояльно относятся к покупкам контрафактных товаров, а 75% готовы покупать их в подарок, сообщает РБК.
Наиболее часто опрошенные заявляли о готовности приобретать неоригинальную одежду, обувь и аксессуары.
Терпимее всех к контрафакту относятся опрошенные жители Северного Кавказа и Дальнего Востока.
Если в целом по стране покупать подделку в подарок не стали бы 25%, то в этих регионах — лишь 8-9%.
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