Более 80% опрошенных россиян согласились покупать контрафакт

Примерно 86% россиян, опрошенных юридической компанией BrandMonitor, лояльно относятся к покупкам контрафактных товаров, а 75% готовы покупать их в подарок, сообщает РБК.

Наиболее часто опрошенные заявляли о готовности приобретать неоригинальную одежду, обувь и аксессуары.

Терпимее всех к контрафакту относятся опрошенные жители Северного Кавказа и Дальнего Востока.

Если в целом по стране покупать подделку в подарок не стали бы 25%, то в этих регионах — лишь 8-9%.