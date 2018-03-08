Медведев утвердил положение о реестре коррупционеров

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил порядок ведения реестра чиновников, уволенных в связи с утратой доверия по подозрению в коррупции.

Реестр чиновников-коррупционеров будет размещен на сайте Gossluzhba.gov.ru. Вести и обновлять его будут в аппарате правительства.

В таблице будет указано имя чиновника, место его работы, дата увольнения.

Уволенные чиновники будут исключаться из списка через пять лет после внесения либо при отмене решения об их увольнении.