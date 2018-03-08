Скрипаль и его дочь впали в кому

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, его дочь Юлия и первым прибывший на место их отравления полицейский впали в кому. Об этом сообщили источники телеканала Sky News.

Все три жертвы отравления находятся в реанимации.

Накануне вечером в Скотланд-Ярде подтвердили, что отравление Скрипаля было вызвано веществом нервно-паралитического действия, однако не стали сообщать, каким именно.

Отравление расследуется как покушение на убийство.

5 марта Сергей и Юлия Скрипаль были найдены без сознания у торгового центра в британском городе Солсбери. Они были госпитализированы, окрестности торгового центра были продезинфицированы.

6 марта стало известно, что в больницу также попали двое сотрудников полиции, которые расследовали обстоятельства происшествия.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу Великобритании, в 2010 году его обменяли на российских агентов, вскоре он поселился в Солсбери.