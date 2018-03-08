Слуцкий попросил у женщин прощения за их переживания

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий на своей странице в Facebook поздравил женщин с 8 Марта.

Также депутат, «пользуясь случаем», принес извинения тем из них, кому «причинил любые переживания».

«Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу», — сообщил парламентарий.

Ранее сегодня у стен Госдумы прошли одиночные пикеты против Слуцкого, которого ряд журналисток открыто обвинили в домогательствах.

Корреспондентка Русской службы телеканала BBC Фарида Рустамова опубликовала расшифровку записи беседы с депутатом, на которой он предлагает стать его любовницей.

В какой-то момент, по словам Рустамовой, Слуцкий резко приблизился к ней и «провел рукой, внутренней частью ладони, по моему лобку вверх», после чего отскочил.