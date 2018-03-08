Самолет экстренно сел в Волгограде из-за закурившего пассажира

Самолет, выполнявший рейс из Нальчика (Кабардино-Балкария) в Москву, совершил экстренную посадку в Волгограде.

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, посадку произвели «из-за закурившего на борту пассажира».

«Действительно, самолет Нальчик-Москва экстренно сел сегодня в аэропорту Волгограда из-за закурившего пассажира. Была ли это обычная сигарета или электронная, пока не известно. Борт уже вылетел в пункт назначения», — сообщили, в свою очередь, в пресс-службе аэропорта.