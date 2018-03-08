08 марта 2018, 14:58
Самолет экстренно сел в Волгограде из-за закурившего пассажира
Самолет, выполнявший рейс из Нальчика (Кабардино-Балкария) в Москву, совершил экстренную посадку в Волгограде.
Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, посадку произвели «из-за закурившего на борту пассажира».
«Действительно, самолет Нальчик-Москва экстренно сел сегодня в аэропорту Волгограда из-за закурившего пассажира. Была ли это обычная сигарета или электронная, пока не известно. Борт уже вылетел в пункт назначения», — сообщили, в свою очередь, в пресс-службе аэропорта.
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