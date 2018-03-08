08 марта 2018, 11:08
Путин прочел стихотворение Дементьева на 8 Марта
Президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта. В поздравлении он прочитал отрывок из стихотворения Андрея Дементьева.
По словам Путина, женщина — это «теплый, светлый образ в судьбе каждого мужчины». После этого глава государства продекламировал стихи.
Я знаю, что все женщины прекрасны.
И красотой своею и умом.
Еще весельем, если в доме праздник.
И верностью, – когда разлука в нем.
Не их наряды или профиль римский, —
Нас покоряет женская душа.
И молодость ее…
И материнство,
И седина, когда пора пришла.
Покуда жив, — я им молиться буду.
Любовь иным восторгам предпочту.
Господь явил нам женщину, как чудо,
Доверив миру эту красоту.
В прошлом году президент читал на праздник стихи Константина Бальмонта.
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