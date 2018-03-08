Путин прочел стихотворение Дементьева на 8 Марта

Президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта. В поздравлении он прочитал отрывок из стихотворения Андрея Дементьева.

По словам Путина, женщина — это «теплый, светлый образ в судьбе каждого мужчины». После этого глава государства продекламировал стихи.

Я знаю, что все женщины прекрасны.

И красотой своею и умом.

Еще весельем, если в доме праздник.

И верностью, – когда разлука в нем.

Не их наряды или профиль римский, —

Нас покоряет женская душа.

И молодость ее…

И материнство,

И седина, когда пора пришла.

Покуда жив, — я им молиться буду.

Любовь иным восторгам предпочту.

Господь явил нам женщину, как чудо,

Доверив миру эту красоту.

В прошлом году президент читал на праздник стихи Константина Бальмонта.