Спецпредставитель США по Украине призвал ввести санкции за посещение Крыма

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер призвал ужесточить санкции, введенные после присоединения к России Крыма, в том числе ввести персональные санкции в отношении политиков, приезжающих на полуостров.

«Важно, что США, ЕС, Украина и другие страны не признают российскую аннексию Крыма. Я думаю, что пришло время подумать о том, как мы можем сделать нашу позицию жестче, включая последствия за поездки (политиков — ред.), торговлю и бизнес-контакты с этой территорией», — цитирует Волкера «Укринформ».

По словам спецпредставителя, проблемы с Крымом идентичны ситуации с Донбассом — единственной разницей, по мнению дипломата, является отсутствие в Крыму боевых действий.