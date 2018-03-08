На угольной шахте в Воркуте произошло задымление

На угольной шахте «Комсомольская» в Воркуте (республика Коми) произошло задымление, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На угольной шахте "Комсомольская" в неэксплуатируемом штреке на глубине 705 метров произошло задымление. Пострадавших нет. 118 рабочих шахты планово выходят на поверхность», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, системы жизнеобеспечения и вентиляция шахты работают в штатном режиме.

Шахта находится в собственности ОАО «Воркутауголь».