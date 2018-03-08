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08 марта 2018, 15:47
Владимир Путин музыка

Группа «Фабрика» выпустила песню о Путине

Кадр из клипа на песню «Вова»
Кадр из клипа на песню «Вова»
фото: скриншот

Поп-группа «Фабрика» выпустила песню «Вова-Вова», посвященную действующему президенту России Владимиру Путину.

В клипе на песню обыгрываются увлечения Путина — рыбалка, ныряние за амфорами, немецкий язык, игра на пианино.

Продюсер «Фабрики» Игорь Матвиенко ранее работал над песней для движения Putin Team, созданного в поддержку Путина на президентских выборах 2018 года.

Оплачена ли новая песня из предвыборного фонда кандидата, неизвестно.

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