Группа «Фабрика» выпустила песню о Путине

Поп-группа «Фабрика» выпустила песню «Вова-Вова», посвященную действующему президенту России Владимиру Путину.

В клипе на песню обыгрываются увлечения Путина — рыбалка, ныряние за амфорами, немецкий язык, игра на пианино.

Продюсер «Фабрики» Игорь Матвиенко ранее работал над песней для движения Putin Team, созданного в поддержку Путина на президентских выборах 2018 года.

Оплачена ли новая песня из предвыборного фонда кандидата, неизвестно.