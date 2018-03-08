08 марта 2018, 15:47
Группа «Фабрика» выпустила песню о Путине
Поп-группа «Фабрика» выпустила песню «Вова-Вова», посвященную действующему президенту России Владимиру Путину.
В клипе на песню обыгрываются увлечения Путина — рыбалка, ныряние за амфорами, немецкий язык, игра на пианино.
Продюсер «Фабрики» Игорь Матвиенко ранее работал над песней для движения Putin Team, созданного в поддержку Путина на президентских выборах 2018 года.
Оплачена ли новая песня из предвыборного фонда кандидата, неизвестно.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое